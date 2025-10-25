День ангела 25 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 25 октября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 25 октября

25 октября 2025 года поздравьте с именинами Валерия, Матрона.

Валерий — латинское происхождение, значит “быть здоровым”. В детстве эмоционален, подвижен. Во взрослом возрасте становится верным, дружелюбным.

Матрона — латинское имя, переводится как “мать семейства”. В детстве уравновешенная, терпеливая. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной, тихой.

День ангела 25 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 октября — душевные поздравления в прозе

С Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод и подсказывает правильный путь. Желаю мира в сердце, света в душе, крепкого здоровья и вдохновения для новых свершений!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твое имя, освященное небесным покровителем, приносит благословение и благополучие в каждый день жизни. Пусть твой ангел-хранитель дарит мудрость, покой и веру в лучшее будущее.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда стоял на страже твоего счастья, а жизнь была наполнена любовью, гармонией и добром.

***

Сегодня твой небесный защитник празднует вместе с тобой. Пусть его крылья покрывают тебя от всех бурь, а луч Божией благодати озаряет каждый шаг. Пусть твой путь будет легким, сердце спокойным, а душа светлой.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день вдохновляет тебя на добрые дела, дарит силы и мудрость, а судьба щедро вознаграждает за искренность, тепло и любовь, которыми ты делишься с людьми.