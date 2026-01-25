- Дата публикации
День ангела 25 января: кого и как поздравлять с именинами
25 января 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 января
25 января 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Бориса, Василия, Виталия, Владимира, Григория, Дмитрия, Александра, Петра.
Анатолий — древнегреческое происхождение, означает «житель Анатолии». В детстве нерешителен, застенчив. Во взрослом возрасте становится сообразительным.
Борис — тюркское имя, переводится как «удобство». В детстве упрям, имеет твердый характер. Во взрослом возрасте становится волевым.
Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве жизнерадостный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится надежным.
Виталий — латинское происхождение, означает «полную жизнь». В детстве рационален, тих. Во взрослом возрасте становится самоуверенным.
Владимир — древнегерманское имя, переводится как «владеющий миром». В детстве благородный, честный. Во взрослом возрасте становится решительным.
Григорий — древнегреческие корни, толкуется как «бодрый». В детстве уверен в своей правоте, воспитан. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный, общительный. Во взрослом возрасте становится дипломатическим.
Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, энергичный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве нежный, тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
День ангела 25 января — душевные поздравления в прозе
Желаю, чтобы твой Ангел-хранитель всегда оберегал тебя, даровал светлые мысли, радость в сердце и гармонию в душе. Пусть каждый день приносит благополучие, тепло близких и неистощимое вдохновение.
***
Пусть твоя жизнь будет наполнена светом и добром, а твой ангел всегда стоит рядом, оберегает от проблем и помогает находить правильные пути в сложных ситуациях. Радости, здоровья и душевного покоя тебе!
***
Желаю, чтобы твой покровитель всегда поддерживал тебя во всех начинаниях, помогал преодолевать трудности и вдохновлял на добрые дела. Пусть в сердце твоем всегда царит любовь, а душа сияет от счастья и гармонии.
***
Пусть он оберегает тебя от печали, дарит уверенность в завтрашнем дне и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты. Желаю тепла, радости и благополучия в каждом дне!
***
Пусть твой ангел-хранитель всегда рядом, поддерживает в сложные моменты, вдохновляет на хорошие поступки и наполняет жизнь светом, любовью и благополучием. Желаю здоровья, счастья и гармонии в душе!