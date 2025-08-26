День ангела 26 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 26 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 26 августа

26 августа 2025 поздравьте с именинами Виктора, Дмитрия, Георгия, Петра, Адриана, Наталью, Марию.

Виктор — латинское происхождение, означает “победа”. В детстве целеустремленный, упорный к обучению. Во взрослом возрасте становится пунктуальным, хорошо разбирается в слабостях других.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Деметри”. В детстве коммуникабельный, практичный. Во взрослом возрасте становится дипломатическим, трудолюбивым.

Георгий — древнегреческие корни, толкуется как “земледелец”. В детстве яркий, динамичный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, дружелюбным.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве мужественный, сильный. Во взрослом возрасте становится самоуверенным, редко прислушивается к советам других.

Адриан — латинское имя, переводится как ”житель Адрии”. В детстве добр, сочувствен. Во взрослом возрасте становится сильной личностью, любимцем женщин.

Наталья — латинские корни, толкуется как “благословенная”. В детстве жизнерадостная, беззаботная. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе, не любит критику.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве добрая, не может спокойно смотреть на чужое горе. Во взрослом возрасте становится умной, эрудированной.

День ангела 26 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой святой покровитель всегда оберегал тебя, даровал внутреннее спокойствие, радость и благополучие во всех начинаниях. Пусть жизнь будет светлой, а сердце наполнено теплом и любовью.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твои дни были наполнены светом, а трудности отступали перед верой и надеждой. Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути добра и счастья.

***

Поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, поддерживал в трудные моменты и вдохновлял на добрые дела. Пусть удача и гармония сопровождают тебя каждый день.

***

С днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит свет, а душа будет наполнена гармонией и радостью. Желаю крепкого здоровья, тепла родных и верных друзей рядом.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель оберегал тебя от всех проблем, помогал в тяжелых решениях и даровал вдохновение и любовь в сердце. Пусть каждый день приносит новые радости.