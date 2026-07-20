День ангела 26 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 26 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 26 июля

26 июля 2026 поздравьте с именинами Гната, Сергея, Федора.

Игнат — латинское происхождение, означает «огненный». В детстве весел, оптимистичен. Во взрослом возрасте становится импульсивным, философским.

Сергей — латинское имя, переводится как «знатный». В детстве замкнут, слабохарактерен. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.

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Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве тихий, нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, честным.

День ангела 26 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от невзгод и ведет к счастью, миру и добру.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, радости и исполнения всех самых заветных мечтаний. Пусть удача сопутствует каждый день.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет наполнена любовью, теплом, искренними людьми и приятными моментами, а ангел-хранитель всегда защищает тебя.

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С праздником! Пусть твой ангел дарит силы, вдохновение, веру в себя и хранит на каждом шагу. Желаю счастья, изобилия и гармонии.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в сердце всегда царят мир и радость, а небесный покровитель помогает преодолевать все трудности и дарит светлые мгновения.

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