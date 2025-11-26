День ангела 26 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 26 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 26 ноября

26 ноября 2025 поздравьте с именинами Василия, Георгия, Даниила, Ивана, Илью, Михаила, Назара, Николая, Петра, Якова.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве жизнерадостный, положительный. Во взрослом возрасте становится волевым.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как “земледелец”. В детстве энергичный, эмоциональный. Во взрослом возрасте становится добропорядочным.

Даниил — древнееврейские корни, толкуется как “Бог мой судья”. В детстве флегматический, неторопливый. Во взрослом возрасте становится решительным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Илья — древнееврейское имя, переводится как “мой Бог Яхве”. В детстве мягкий, веселый. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется как “кто как Бог”. В детстве вежливый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Назар — древнееврейское происхождение, означает “посвятивший себя Богу”. В детстве благоразумен, участлив. Во взрослом возрасте становится добродушным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве хороший, тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве податлив, неплох организатор. Во взрослом возрасте становится застенчивым.

Иаков — древнееврейское происхождение, означает “наступать по пятам”. В детстве болтливый, энергичный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

День ангела 26 ноября — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, наполняет сердце светом и радостью, а каждый день приносит мир, гармонию и чудеса. Будь счастливым/счастливым и верь в силу добра вокруг.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, подсказывал правильный путь и защищал от всяких невзгод. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, добром и яркими моментами радости.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть каждый твой шаг сопровождается поддержкой небесного телохранителя, сердце наполняется теплом и спокойствием, а окружающий мир дарит только хорошие сюрпризы и счастливые мгновения.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был твоим спутником в жизни, помогал преодолевать трудности, оберегал от неприятностей и вдохновлял на добрые поступки. Пусть счастье и здоровье всегда будут твоими верными друзьями.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть свет твоего ангела всегда освещает твой путь, а душа чувствует покой и радость. Желаю гармонии в сердце, теплых встреч и великолепных моментов, делающих жизнь особой.