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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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День ангела 26 октября: кого и как поздравлять с именинами

26 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 26 октября

Какой день ангела 26 октября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 26 октября

26 октября 2026 поздравьте с именинами Антона, Василия, Дмитрия, Афанасия.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве умеет располагать к себе, любит находиться в центре внимания. Во взрослом возрасте становится свободолюбивым, мужественным.

Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве оптимист, жизнелюб. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, инициативным.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве импульсивный, активный. Во взрослом возрасте становится решительным, прямолинейным.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве хороший, мягкий. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, дружелюбным.

День ангела 26 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 26 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведет к счастью. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви и много радостных моментов в жизни!

***

С Днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда живут вера, надежда и любовь, а каждый день приносит хорошие новости, приятные встречи и новые возможности. Желаю, чтобы ангел-хранитель защищал тебя от всего злого, а судьба щедро дарила счастье, благополучие и благополучие!

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел всегда расправлял над тобой свои крылья, оберегал от беды и помогал находить верный путь. Пусть в доме царят уют и достаток, в душе гармония, а рядом будут только добрые, искренние и любящие люди!

***

С праздником твоего небесного покровителя! Пусть каждый день будет наполнен светом, теплом и приятными сюрпризами. Желаю не подводящего здоровья, умножающегося счастья, согревающей любви и обязательно осуществляемых мечт. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает тебя и дарит уверенность в завтрашнем дне!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник предохраняет каждый шаг, отводит от тебя тревоги и наполняет жизнь Божьим благословением. Желаю мира в душе, тепла в сердце, изобилия в доме и множества поводов для улыбки. Пусть рядом всегда будут люди, с которыми легко, радостно и уютно!

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