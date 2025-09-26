День ангела 26 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 26 сентября, день ангела / © Pixabay

Реклама

Кто празднует день ангела 26 сентября

26 сентября 2025 поздравьте с именинами Владимира, Дмитрия, Ивана, Николая, Александра, Афанасия.

Владимир — старогерманское происхождение, означает “большая сила”. В детстве умный, любознательный, но интроверт. Во взрослом возрасте становится интеллигентным, образованным, дружелюбным.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Деметре”. В детстве волевой, трудолюбивый. Во взрослом возрасте становится энергичным, добродушным.

Реклама

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве наивный, доверчивый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, целеустремленным.

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве самостоятельный не по годам. Во взрослом возрасте становится справедливым, упрямым.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве весел, душа компании. Во взрослом возрасте становится общительным, трудолюбивым.

Афанасий — древнегреческие корни, толкуется как “бессмертный”. В детстве хороший, мягкий. Во взрослом возрасте становится усердным, настойчивым.

Реклама

День ангела 26 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 сентября — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой оберег всегда был рядом, дарил покой, силу и радость. Пусть в твоей жизни всегда царит гармония, а каждый день приносит светлые моменты и счастливые встречи.

***

С днем ангела! Желаю тебе чувствовать поддержку своего ангела-хранителя в каждом деле и решении. Пусть он оберегает от невзгод, наполняет сердце теплом и дарит уверенность в будущем.

***

Реклама

Искренние поздравления с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет светлой, как луч солнца, а душа спокойной и радостной. Желаю, чтобы оберег всегда оберегал тебя и помогал преодолевать любые трудности.

***

Поздравляю с днем ангела! Хочу, чтобы каждый день был наполнен добром, улыбками и приятными событиями. Пусть твой ангел всегда рядом, поддерживает по делам и вдохновляет на великие свершения.

***

Реклама

С днем ангела! Желаю, чтобы свет твоего ангела-хранителя всегда освещал твой путь, наполнял сердце спокойствием и дарил ощущение безопасности. Пусть жизнь дарит только добрые встречи, искренние слова и приятные сюрпризы.