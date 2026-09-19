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День ангела 26 сентября: кого и как поздравлять с именинами
26 сентября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 26 сентября
26 сентября 2026 поздравьте с именинами Владимира, Дмитрия, Ивана, Николая, Александра.
Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве имеет широкий кругозор, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится активным, изобретательным.
Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве капризный, требовательный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, практичным.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве надежен, тих. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, целеустремленным.
Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, общительный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, решительным.
День ангела 26 сентября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает, дарует силы, здоровье и душевное спокойствие.
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С Днем ангела! Желаю счастья, светлых мыслей, добрых людей рядом и исполнения самых заветных желаний.
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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель защищает от всех бед и ведет по пути добра и радости.
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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, любви, семейного уюта, изобилия и много счастливых моментов.
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Поздравляю с именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, приятные встречи, вдохновение и поводы для улыбки.