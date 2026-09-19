День ангела 26 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 26 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 26 сентября

26 сентября 2026 поздравьте с именинами Владимира, Дмитрия, Ивана, Николая, Александра.

Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве имеет широкий кругозор, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится активным, изобретательным.

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Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве капризный, требовательный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, практичным.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве надежен, тих. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, целеустремленным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, общительный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, решительным.

День ангела 26 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает, дарует силы, здоровье и душевное спокойствие.

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С Днем ангела! Желаю счастья, светлых мыслей, добрых людей рядом и исполнения самых заветных желаний.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель защищает от всех бед и ведет по пути добра и радости.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, любви, семейного уюта, изобилия и много счастливых моментов.

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Поздравляю с именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, приятные встречи, вдохновение и поводы для улыбки.

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