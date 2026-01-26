День ангела 26 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 26 января, день ангела / © Pixabay

Реклама

Кто празднует день ангела 26 января

26 января 2026 поздравьте с именинами Аркадия, Ивана, Петра, Семена, Федора, Марию.

Аркадий — древнегреческое происхождение, означает «житель Аркадии». В детстве добр, спокоен. Во взрослом возрасте становится честным и справедливым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Реклама

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве жаждет увлечения, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится тщеславным, но немного наивным.

Семен — древнееврейское происхождение, означает «услышанный Богом в молитве». В детстве искренний, его трудно обмануть. Во взрослом возрасте становится незлобивым, добрым.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве уверен в себе и своих силах. Во взрослом возрасте становится независимым, самостоятельным.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве добрая, искренняя. Во взрослом возрасте становится решительным, трудолюбивым.

Реклама

День ангела 26 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 января — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя, дарит покой, вдохновение и силы для всех дел. Желаю радости, искренних улыбок и тепла в каждом дне жизни.

***

С Днем ангела! Пусть твое сердце всегда будет преисполнено света и любви, а ангел-хранитель ведет тебя по пути добра, защищает от невзгод и помогает воплощать самые заветные мечты.

***

Реклама

Поздравляю с чудесным праздником твоего Ангела-хранителя! Желаю, чтобы в жизни всегда было место для счастья, добрых людей рядом и больших успехов во всех начинаниях. Пусть ангел дарит силы в трудные моменты и вдохновение в радости.

***

С Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена светлых мгновений, тепла и гармонии, а ангел всегда подсказывает правильный путь и оберегает от любых трудностей. Желаю тебе здоровья, радости и искренних улыбок каждый день.

***

Реклама

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от неприятностей и ведет к счастливым моментам. Желаю душевного покоя, гармонии и того внутреннего света, который делает жизнь действительно особенной.