День ангела 27 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 27 ноября, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 27 ноября

27 ноября 2025 поздравьте с именинами Андрея, Бориса, Василия, Владимира, Всеволода, Гаврила, Дмитрия, Ивана, Николая, Алексея, Романа, Сергея.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве решителен, целенаправлен. Во взрослом возрасте становится бескорыстным.

Борис — древнеперсидское имя, переводится как “наследник”. В детстве скрытный, высокомерный. Во взрослом возрасте становится выносливым.

Реклама

Василий — древнегреческие корни, толкуется как “царь”. В детстве открытый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится любознательным.

Владимир — старогерманское происхождение, означает “владеющий миром”. В детстве оптимистичный, добрый. Во взрослом возрасте становится любимцем женщин.

Всеволод — старославянское имя, переводится как “владеть всем”. В детстве спокоен, медлен. Во взрослом возрасте становится терпеливым.

Гаврила — древнееврейские корни, толкуется как “Бог — моя сила”. В детстве стабилен, замкнут. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Реклама

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметре”. В детстве прямолинеен, открыт к общению. Во взрослом возрасте становится решительным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, вежливый. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве веселый, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Реклама

Роман — латинское имя, переводится как “римский гражданин”. В детстве осторожен, жизнелюбив. Во взрослом возрасте становится непредсказуемым.

Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве робок, воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

День ангела 27 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 27 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда ведет тебя в правильном направлении, оберегает от невзгод и дарит покой, тепло и искренние улыбки каждый день.

***

Реклама

С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена светом, радостью и любовью. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает твою душу и помогает осуществлять самые смелые мечты.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой охранник дарит силы в трудные моменты, поддержку сомнений и безграничную радость в счастливые мгновения. Желаю здоровья, гармонии и тепла сердца каждый день.

***

Реклама

С днем ангела! Пусть этот день принесет тебе покой, улыбки близких и чувство того, что ты всегда под защитой невидимого друга, ведущего тебя по пути добра и счастья.

***

Поздравляю тебя с праздником твоего ангела! Желаю, чтобы свет твоего ангела всегда освещал путь, сердце было открыто для радости, а жизнь полна искренних и теплых моментов.