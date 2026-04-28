День ангела 28 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 апреля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 28 апреля

28 апреля 2026 поздравьте с именинами Виталия, Кирилла, Максима, Анну.

Виталий — латинское происхождение, означает «жизненный». В детстве самоуверенный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится веселым, общительным.

Кирилл — древнегреческое имя, переводится как «владыка». В детстве талантлив, любознателен. Во взрослом возрасте становится нежным, преданным.

Максим — латинские корни, толкуется как «величайший». В детстве много друзей, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится творческим, трудолюбивым.

Анна — древнееврейское происхождение, означает «блага». В детстве хорошая, спокойная. Во взрослом возрасте становится искренней, решительной.

День ангела 28 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 апреля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда стоит рядом, оберегает от всего зла, ведет по правильной дороге и дарит покой в душе. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и светлых дней, наполненных радостью и добром.

***

С Днем ангела тебя! Пусть в твоей жизни всегда будет поддержка сверху, а каждый день приносит новые силы, вдохновение и веру в лучшее. Пусть судьба дарит счастливые события, а сердце всегда чувствует тепло и гармонию.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель бережет тебя от невзгод, а жизнь наполняется светом, любовью и добрыми людьми. Желаю, чтобы все мечты находили путь к осуществлению, а каждый новый день был лучше предыдущего.

***

С Днем ангела! Пусть ангел-хранитель тихо и невидимо ведет тебя сквозь все жизненные дороги, помогая находить правильные решения и беречь внутреннее спокойствие. Желаю счастья, тепла, душевного равновесия и исполнения самых заветных желаний.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса всегда посылают тебе защиту, силу и веру, а рядом будут только искренние, добрые люди. Желаю, чтобы в жизни было больше радости, чем забот, больше света, чем тьмы и больше любви, чем слов.

