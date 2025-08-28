День ангела 28 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 28 августа

28 августа 2025 поздравьте с именинами Василия, Георгия, Ивана, Макара, Моисея, Николая, Павла, Сергея, Федора, Анну.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве простой, вежливый. Во взрослом возрасте становится оптимистом, жизнелюбом.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как “земледелец”. В детстве яркий, душевный. Во взрослом возрасте становится мощным, уверенным в себе.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве настойчив, честен. Во взрослом возрасте становится прямым в своих словах, любит быть в центре событий.

Моисей — древнееврейское имя, переводится как “взяла его из воды”. В детстве послушный, добрый. Во взрослом возрасте становится спокойным, отказывается от конфликтных ситуаций.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве непреклонен, склонен к самоанализу. Во взрослом возрасте становится справедливым, остро реагирующим на обман.

Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве хороший, надежный. Во взрослом возрасте становится общительным, интеллектуалом.

Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве тихий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится смелым, справедливым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве нежный, послушный. Во взрослом возрасте становится энергичным, творческим.

Анна — древнееврейское происхождение, означает “благосклонная”. В детстве вежливая, добрая. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной, всегда придет на помощь.

День ангела 28 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда стоял рядом, оберегал от всех бед и вдохновлял на добрые дела. Пусть жизнь будет светлой, счастливой и полной любви.

***

С Днем ангела! Пусть твой святой покровитель всегда держит тебя за руку и подсказывает верный путь. Желаю мира в сердце, гармонии в душе и благополучия в доме.

***

Мой дорогой (дорога), поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда прикрывает тебя от всех бед своим крылом, дарит силы для исполнения мечтаний и свет для вдохновения. Береги себя и будь счастлив (счастлив)!

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы небеса щедро даровали тебе благословения, а твой небесный покровитель всегда вел за собой дорогу любви, радости и успеха. Пусть каждый день будет полон света и добра.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом и дарит тебе здоровье, счастье и уверенность в будущем.