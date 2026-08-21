День ангела 28 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 28 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 28 августа

28 августа 2026 поздравьте с именинами Василия, Георгия, Ивана, Макара, Николая, Моисея, Павла, Сергея, Федора, Анну.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве радостный, светлый. Во взрослом возрасте становится амбициозным.

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Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве добр, честолюбив. Во взрослом возрасте становится мягким.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, скромный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве воспитан, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве привлекательный, добрый. Во взрослом возрасте становится решительным.

Моисей — древнееврейские корни, толкуется как «я взяла его из воды». В детстве послушный, подвижный. Во взрослом возрасте становится терпеливым.

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Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве отзывчив, участлив. Во взрослом возрасте становится надежным.

Сергей — латинское имя, переводится как «знатный». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится смелым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве женственный, нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Анна — древнееврейское происхождение, означает «блага». В детстве добрая, искренняя. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

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День ангела 28 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

От всей души поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда помогает и поддерживает во всех начинаниях.

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С Днем ангела! Желаю мира, счастья, гармонии и Божественной опеки над тобой и твоей семьей.

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Пусть в этот День ангела исполняются наилучшие желания, а сердце всегда будет исполнено любви и радости.

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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел даровал тебе силы, вдохновение и защищал от всех затруднений.

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С Днем ангела! Пусть каждый день доставляет радость, новые возможности и приятные сюрпризы.

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