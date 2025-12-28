День ангела 28 декабря: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 декабря, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 28 декабря

28 декабря 2025 поздравьте с именинами Георгия, Ивана, Лаврентия, Марка, Наталию, Варвару, Анну, Евдокию, Евфросинию.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве честолюбив, склонен к жизни в вымышленном мире. Во взрослом возрасте становится решительным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Лаврентий — латинские корни, толкуется как “житель города Лаврент”. В детстве упрямый, добрый. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Марк — латинское происхождение, означает “молоток”. В детстве хочет быть кумиром для родителей, импульсивен. Во взрослом возрасте становится активным.

Наталья — латинское имя, переводится как “благословенная”. В детстве беззаботная, общительная. Во взрослом возрасте становится инициативной.

Варвара — латинские корни, толкуется как “чужеземка”. В детстве независимая, рассудительная. Во взрослом возрасте становится самокритичным.

Анна — древнееврейское происхождение, означает “блага”. В детстве хорошая, тихая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Евдокия — древнегреческое имя, переводится как “имеет добрую славу”. В детстве открытая, дружелюбная. Во взрослом возрасте становится честным.

Ефросинья — древнегреческие корни, толкуется как “радость”. В детстве энергичная, непоседливая. Во взрослом возрасте становится надежным.

День ангела 28 декабря — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой охранный ангел всегда оберегал тебя от невзгод, наполнял сердце теплом, а дом — благополучием и гармонией. Пусть жизнь будет светлой и радостной, а каждый день дарит только приятные сюрпризы.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя только правильными путями, оберегает от тревог и неприятностей. Желаю здоровья, счастья, гармонии в душе и радости в сердце. Пусть жизнь будет полна светлых мгновений и добрых людей рядом.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, оберегал в сложные моменты и вдохновлял на добрые поступки. Пусть каждый день приносит мир в сердце, тепло в дом и светлые события, делающие жизнь особой.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда подсказывает правильные решения, защищает от бед и наполняет душу спокойствием. Желаю искренних улыбок, гармонии в отношениях и безграничного счастья в каждом дне.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя от всего, что может огорчить, вдохновляет на добрые дела и дарит ощущение внутренней силы. Желаю радости, света, тепла в сердце и безграничной любви в жизни.