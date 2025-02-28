День ангела 28 февраля: кого и как поздравлять с именинами

28 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 28 февраля

28 февраля 2025 поздравьте с именинами Арсения, Василия, Николая, Киру, Марину.

Арсений – древнегреческое происхождение, означает "мужественный". В детстве решителен, осторожен. Во взрослом возрасте становится замкнутым в себе, здравомыслящим.

Василий — древнегреческое имя, переводится как "царь". В детстве добрый, жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится осторожным, выдержанным.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как "победитель народов". В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится решительным, упорно трудящимся.

Кира – персидское происхождение, означает "солнце". В детстве душевная, щедрая. Во взрослом возрасте становится отзывчивым, мягким, женственным.

Марина – латинское имя, переводится как "морская". В детстве общительная, отзывчивая. Во взрослом возрасте становится открытым, легко притягивает к себе людей.

День ангела 28 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 28 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, направляет на светлый путь и помогает во всех начинаниях. Желаю крепкого здоровья, благополучия, радости и тепла в сердце. Пусть твоя жизнь будет исполнена гармонии, любви и благословения!

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С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая тебя от невзгод и даря уверенность в завтрашнем дне. Пусть в твоей жизни всегда будет свет, покой, счастье и любовь. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались, а сердце всегда было преисполнено веры и добра!

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Сегодня твой особый день – День Ангела! Пусть он принесет тебе радость, гармонию и вдохновение. Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда указывал верный путь, помогал в сложные моменты и благословлял каждый твой шаг. Здоровье тебе, любви, удачи и воплощения всех замыслов!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом, отгоняя тревоги и наполняя твое сердце теплом и светом. Желаю тебе мира в душе, крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть судьба щедро дарит тебе счастливые мгновения и добрых людей рядом!

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С праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от зла, помогает в трудные минуты и ведет по жизни с верой и надеждой. Желаю тебе мира, добра, искренней любви и гармонии. Пусть в твоем доме всегда царит счастье, уют и радость!

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