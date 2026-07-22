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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
42
Время на прочтение
2 мин

День ангела 28 июля: кого и как поздравлять с именинами

28 июля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 28 июля

Какой день ангела 28 июля / © pexels.com

Кто празднует день ангела 28 июля

28 июля 2026 поздравьте с именинами Василия, Ивана, Николая, Остапа, Павла, Юлиана, Ефима, Анастасию, Антонину, Ирину, Елену.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.

Остап — древнегреческое происхождение, означает «устойчивый». В детстве упорный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Юлиан — латинские корни, толкуется как «кудрявый». В детстве эмоционален. Во взрослом возрасте становится ярким.

Ефим — древнегреческое происхождение, означает «беззаботный». В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится творческим.

Анастасия — древнегреческое имя, переводится как «бессмертная». В детстве нежная. Во взрослом возрасте становится легким в разговоре.

Антонина — древнегреческие корни, толкуется как «приобретает взамен». В детстве добродушна. Во взрослом возрасте становится спокойной.

Ирина — древнегреческое происхождение, означает «дарит мир и покой». В детстве дружелюбна. Во взрослом возрасте становится воздушным.

Елена — древнегреческое имя, переводится как «свет». В детстве активна. Во взрослом возрасте становится открытым.

День ангела 28 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 28 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает воплощать все мечты. Счастья, здоровья и душевного покоя!

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель каждый день даровал вдохновение, силы и уверенность, а жизнь была полна радости, любви и тепла.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда ведет правильным путем, хранит тебя и дарит мир, благополучие и счастливые моменты.

***

С Днем ангела! Пусть каждый день приносит хорошие новости, искренние улыбки и приятные встречи, а ангел-хранитель всегда защищает тебя от всего плохого.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, неистощимой энергии, гармонии в душе и Божьего благословения. Пусть ангел всегда будет твоей надежной опорой!

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
42
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