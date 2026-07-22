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День ангела 28 июля: кого и как поздравлять с именинами
28 июля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 28 июля
28 июля 2026 поздравьте с именинами Василия, Ивана, Николая, Остапа, Павла, Юлиана, Ефима, Анастасию, Антонину, Ирину, Елену.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.
Остап — древнегреческое происхождение, означает «устойчивый». В детстве упорный. Во взрослом возрасте становится решительным.
Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Юлиан — латинские корни, толкуется как «кудрявый». В детстве эмоционален. Во взрослом возрасте становится ярким.
Ефим — древнегреческое происхождение, означает «беззаботный». В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится творческим.
Анастасия — древнегреческое имя, переводится как «бессмертная». В детстве нежная. Во взрослом возрасте становится легким в разговоре.
Антонина — древнегреческие корни, толкуется как «приобретает взамен». В детстве добродушна. Во взрослом возрасте становится спокойной.
Ирина — древнегреческое происхождение, означает «дарит мир и покой». В детстве дружелюбна. Во взрослом возрасте становится воздушным.
Елена — древнегреческое имя, переводится как «свет». В детстве активна. Во взрослом возрасте становится открытым.
День ангела 28 июля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает воплощать все мечты. Счастья, здоровья и душевного покоя!
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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель каждый день даровал вдохновение, силы и уверенность, а жизнь была полна радости, любви и тепла.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда ведет правильным путем, хранит тебя и дарит мир, благополучие и счастливые моменты.
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С Днем ангела! Пусть каждый день приносит хорошие новости, искренние улыбки и приятные встречи, а ангел-хранитель всегда защищает тебя от всего плохого.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, неистощимой энергии, гармонии в душе и Божьего благословения. Пусть ангел всегда будет твоей надежной опорой!