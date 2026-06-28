День ангела 28 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 28 июня

28 июня 2026 поздравьте с именинами Василия, Григория, Ивана, Иосифа, Павла, Сергея.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве уравновешен, открыт. Во взрослом возрасте становится смелым, энергичным.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как «следу». В детстве дружелюбив, имеет много товарищей. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Иосиф — древнееврейское происхождение, означает «пусть Бог вознаградит». В детстве скрытный, самолюбивый. Во взрослом возрасте становится упрямым, решительным.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве общителен, добр. Во взрослом возрасте становится верным, искренним.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве дружелюбный, тихий. Во взрослом возрасте становится смелым, справедливым.

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День ангела 28 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, наполняет сердце спокойствием, а душу — светом и верой. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и радости в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель невидимо держит тебя за руку в важнейшие мгновения жизни, подсказывает правильные решения и защищает от невзгод. Пусть в твоем доме всегда царят любовь, тепло и достаток.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник ежедневно покрывает тебя своим крылом, дарит надежду в сложные моменты и вдохновляет на новые свершения. Желаю гармонии в душе и счастья в сердце.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель ведет тебя по пути добра, отводит от тревог и дарит светлые мысли. Пусть жизнь будет исполнена любви, искренних улыбок и теплых встреч.

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Поздравляю с этим светлым праздником — Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая от бед и наполняя каждый новый день верой, надеждой и вдохновением. Пусть все задуманное осуществляется легко и одно время.

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