День ангела 28 марта: кого и как поздравлять с именинами
28 марта 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 28 марта
28 марта 2026 поздравьте с именинами Василия, Ивана, Илью, Николая, Степана.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве уравновешен, жизнерадостен. Во взрослом возрасте становится общительным.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Илья — древнееврейские корни, толкуется как «мой Бог Яхве». В детстве мягкий, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится веселым.
Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится самостоятельным.
Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве тихий, непреклонный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
День ангела 28 марта — душевные поздравления в прозе
Пусть твой ангел всегда оберегает тебя на каждом шагу, дарит мир в сердце, тепло в душе и радость в будни. С днем ангела!
***
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от невзгод и наполнял жизнь светом, благополучием и гармонией.
***
В этот праздничный день хочу пожелать тебе неугасимой веры, вдохновения и силы. Пусть ангел всегда ведет тебя по правильному пути и дарит душевный покой.
***
С днем ангела! Пусть жизнь будет полна чудес, а ангел-хранитель оберегает от всего злого, наполняет дни счастьем и дарит теплые моменты, которые остаются в сердце.
***
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы в каждом твоем шаге была защита, в каждом слове любовь, а в душе гармония и радость, которую приносит ангел-хранитель.