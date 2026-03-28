ТСН в социальных сетях

День ангела 28 марта: кого и как поздравлять с именинами

28 марта 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня, 28 марта, день ангела

Кто празднует день ангела 28 марта

28 марта 2026 поздравьте с именинами Василия, Ивана, Илью, Николая, Степана.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве уравновешен, жизнерадостен. Во взрослом возрасте становится общительным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Илья — древнееврейские корни, толкуется как «мой Бог Яхве». В детстве мягкий, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится веселым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве спокоен, добр. Во взрослом возрасте становится самостоятельным.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве тихий, непреклонный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

День ангела 28 марта — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 марта — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 28 марта — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Пусть твой ангел всегда оберегает тебя на каждом шагу, дарит мир в сердце, тепло в душе и радость в будни. С днем ангела!

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от невзгод и наполнял жизнь светом, благополучием и гармонией.

В этот праздничный день хочу пожелать тебе неугасимой веры, вдохновения и силы. Пусть ангел всегда ведет тебя по правильному пути и дарит душевный покой.

С днем ангела! Пусть жизнь будет полна чудес, а ангел-хранитель оберегает от всего злого, наполняет дни счастьем и дарит теплые моменты, которые остаются в сердце.

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы в каждом твоем шаге была защита, в каждом слове любовь, а в душе гармония и радость, которую приносит ангел-хранитель.

41
