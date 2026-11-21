Какой день ангела 28 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 28 ноября

28 ноября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Василия, Григория, Даниила, Ивана, Константина, Николая, Алексея, Павла, Петра, Сергея, Степана, Тимофея, Анну.

Андрей — древнегреческое имя, означающее «мужественный», «храбрый», «храбрый». В детстве Андреи обычно активны, любознательны, энергичны и изобретательны. Во взрослом возрасте становятся самостоятельными, решительными, ответственными и целеустремленными.

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Василий — имя греческого происхождения, образованное от слова basileios, что означает «царский», «владыческий». Маленькие Васили обычно доброжелательны, общительны, искренни и любознательны. Взрослые Васили часто спокойны, рассудительны, ответственны и надежны.

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Григорий — древнегреческое имя, которое происходит от слова grēgoros и означает «бдительный», «не спит», «внимательный». В детстве Григории часто любознательны, сообразительны, активны и самостоятельны. Во взрослом возрасте становятся благоразумными, настойчивыми, ответственными и принципиальными.

Даниил — древнееврейское имя, которое переводится как «Бог — мой судья». Маленькие Данилы обычно спокойны, дружелюбны, любознательны и общительны. Взрослые Данилы обычно уравновешены, умны, ответственны и настойчивы.

Иоанн — имеет древнееврейские корни и происходит от имени Йоханан. Означает «Бог милостивый», «Божая благодать». В детстве Иваны обычно добрые, открытые, искренние и любознательные. Взрослые Иваны часто трудолюбивы, ответственны, терпеливы и преданы.

Константин — латинское имя, образованное от слова constans, что означает «постоянный», «устойчивый», «непреклонный». В детстве Константины часто спокойны, застенчивы, наблюдательны и любознательны. Взрослые Константины обычно благоразумны, надежны, последовательны и уравновешены.

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Николай — древнегреческое имя, образованное от слов nike — «победа» и laos — «народ». Значит «победитель народов». Маленькие Николая обычно активны, сообразительны, любознательны и самостоятельны. Взрослые Николая часто трудолюбивы, решительны, практичны и уравновешены.

Алексей — древнегреческое имя, которое происходит от слова alexein — «защищать». Значит «защитник». В детстве Алексеи обычно спокойны, дружелюбны, отзывчивы и уравновешены. Взрослые Алексеи часто дипломатичны, терпеливы, ответственны и надежны.

Павел — латинское имя Paulus, переводимое как «малый», «скромный», «небольшой». Маленькие Павлики обычно дружелюбны, спокойны, отзывчивы и любознательны. Во взрослом возрасте Павел становится ответственным, терпеливым, благоразумным и трудолюбивым.

Петр — древнегреческое имя Petros, означающее «камень», «скала». В детстве Петры обычно любознательны, активны, самостоятельны и настойчивы. Взрослые Петры часто решительны, принципиальны, ответственны и целенаправленны.

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Сергей — имя имеет латинские корни и происходит от родового имени Sergius. Значит «знатный». В детстве Сергеи обычно дружелюбны, отзывчивы, активны и общительны. Взрослые Сергеи часто ответственны, рассудительны, трудолюбивы и привержены своим принципам.

Степан — имя древнегреческого происхождения, украинская форма имени Стефан. Означает «венец», «корона», «венок». Маленькие Степаны обычно подвижны, любознательны, сообразительны и независимы. Во взрослом возрасте становятся трудолюбивыми, решительными, практичными и ответственными.

Тимофей — древнегреческое имя, образованное от слов timao — «чтить» и theos — «Бог». Означает «уважающий Бога». В детстве Тимофеи обычно спокойны, кротки, любознательны и внимательны. Взрослые Тимофеи часто уравновешены, дружелюбны, ответственны и терпеливы.

Анна — имеет древнееврейские корни и происходит от слова Ханна. Означает «милость», «благодать», «расположение». В детстве Анны обычно добрые, отзывчивые, нежные и общительные. Взрослые Анны обычно заботливы, терпеливы, ответственны и мудры.

День ангела 28 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

В День ангела желаю Божьего благословения, крепкого здоровья и покоя в душе. Пусть каждая молитва будет услышана, каждое доброе дело возвращается сторицей, а рядом всегда будут люди, которые поддержат, поймут и будут искренне любить!

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С праздником именин! Пусть твой небесный покровитель защищает от завистей, разочарований и жизненных невзгод. Желаю уверенности в собственных силах, исполнения желаний, приятных неожиданностей и счастливых мгновений в кругу самых дорогих людей!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы судьба была щедрой на счастливые события, жизнь дарила новые возможности, а сердце всегда находило повод для улыбки. Пусть в твоем доме царят мир, любовь и достаток, а ангел-хранитель оберегает на каждом шагу!

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Пусть сегодняшний праздник принесет много теплых слов, приятных эмоций и искренних пожеланий! Желаю, чтобы твой ангел всегда помогал в важных делах, прибавлял силы в сложные минуты и оберегал от всего недоброго. Будь счастливым человеком, любимым и любимым!

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Искренне желаю счастливого Дня ангела! Пусть небесный защитник всегда освещает твой жизненный путь, помогает избегать ошибок и находить выход из любых ситуаций. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, семейного согласия и осуществления самых заветных мечтаний!

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