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Разное
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День ангела 28 октября: кого и как поздравлять с именинами

28 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 28 октября

Какой день ангела 28 октября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 28 октября

28 октября 2026 поздравьте с именинами Арсена, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Николая, Степана, Анну, Параску.

Арсен — древнегреческое происхождение, означает «бесстрашный». В детстве высокомерный, импульсивный. Во взрослом возрасте становится справедливым, требовательным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится дисциплинированным, трудолюбивым.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный, веселый. Во взрослом возрасте становится решительным, целеустремленным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве воспитан, добр. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Максим — латинское имя, переводится как «величайший». В детстве шутник, общительный. Во взрослом возрасте становится активным, производит хорошее впечатление.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве нежный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, решительным.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве веселый, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится подвижным, целеустремленным.

Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве хорошая, тихая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой, дружелюбной.

Прасковья — древнегреческие корни, толкуется как «пятница». В детстве внимательная, рассудительная. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной, серьезной.

День ангела 28 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 28 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви и добрых людей рядом. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведет к счастливым событиям.

***

С Днем ангела! Пусть у жизни будет много поводов для улыбок, приятных встреч и радостных новостей. Желаю, чтобы все благие замыслы осуществлялись, в сердце царили тепло и гармония, а небесный покровитель защищал на каждом шагу.

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира, благополучия, семейного уюта и осуществления самых заветных мечтаний. Пусть ангел-хранитель дарит силы в сложные моменты, помогает находить правильные решения и оберегает тебя и твоих близких.

***

С Днем ангела! Пусть судьба будет щедрой на счастливые мгновения, верных друзей и приятные сюрпризы. Желаю уверенности в собственных силах, достатке, любви и вдохновении для новых свершений. Пусть твой небесный защитник будет всегда рядом и помогает сохранять веру в лучшее.

***

Поздравляю с Днем ангела и желаю, чтобы каждый день приносил что-нибудь хорошее! Пусть здоровье будет крепким, родные дарят поддержку, а в доме всегда царят любовь и согласие. Пусть ангел-хранитель оберегает от всего злого, а жизнь дарит больше счастливых моментов и исполненных желаний.

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