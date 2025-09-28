День ангела 28 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 сентября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 28 сентября

28 сентября 2025 поздравьте с именинами Валентина, Вячеслава, Георгия, Ивана, Кирилла, Макара, Марка, Нестора, Александра, Остапа, Федора, Анну, Марию, Татьяну, Ульяну, Юлиану.

Валентин — латинское происхождение, означает “здоровый”. В детстве веселый, громкий. Во взрослом возрасте становится порывистым.

Вячеслав — древнеславянское имя, переводится как “много славы”. В детстве суетливый, капризный. Во взрослом возрасте становится преданным.

Георгий — древнегреческие корни, толкуется как “земледелец”. В детстве яркий, энергичный. Во взрослом возрасте становится храбрым.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, вежливый. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Кирилл — древнегреческое имя, переводится как “владыка”. В детстве любознательный, талантливый. Во взрослом возрасте становится самолюбивым.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как “блаженный”. В детстве справедлив, честен. Во взрослом возрасте становится суетливым.

Марк — латинское происхождение, означает “молоток”. В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Нестор — древнегреческое имя, переводится как “возвратившись домой”. В детстве капризный, непослушный. Во взрослом возрасте становится общительным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый, честный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Остап — древнегреческое происхождение, означает “твердый”. В детстве упорный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится интровертом.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится мягким.

Анна — древнееврейские корни, толкуется как “благая”. В детстве трудолюбивый, много учится. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве воспитана, тиха. Во взрослом возрасте становится доброй.

Татьяна — древнегреческое имя, переводится как “управительница”. В детстве сильная, имеет свое мнение. Во взрослом возрасте становится целеустремленной.

Ульяна — латинские корни, толкуется как “счастье”. В детстве послушная, справедливая. Во взрослом возрасте становится корыстной.

Юлиана — латинское происхождение, означает “из рода Юлия”». В детстве творческая, неугомонная. Во взрослом возрасте становится положительной.

День ангела 28 сентября — душевные поздравления в прозе

С днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, подсказывает верный путь и помогает делать жизнь более яркой, а сердце — искренней и радостной.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю крепкого здоровья, радости в каждом дне и чтобы ангел-хранитель всегда оберегал от печали и печали.

***

С именинами! Пусть ангел-хранитель дарит тебе вдохновение, оберегает от неприятностей и помогает идти жизненным путем с верой и любовью.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда стоял за твоей спиной, поддерживал в любой ситуации и приносил в сердце покой и свет.

***

С именинами! Пусть ангел-хранитель всегда наполняет твою жизнь теплом, оберегает твои мечты и помогает достигать всего, к чему стремится душа.