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День ангела 28 сентября: кого и как поздравлять с именинами
28 сентября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 28 сентября
28 сентября 2026 поздравьте с именинами Вячеслава, Валентина, Георгия, Ивана, Кирилла, Макара, Марка, Нестора, Александра, Федора, Анну, Марию, Татьяну, Ульяну.
Вячеслав — старославянское происхождение, означает «великая слава». В детстве любознательный. Во взрослом возрасте становится честным.
Валентин — латинское имя, переводится как «здоровый». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится нерешительным.
Георгий — древнегреческие корни, толкуется как «земледелец». В детстве честолюбив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Кирилл — древнегреческое имя, переводится как «владыка». В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Макар — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве честный. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Нестор — древнегреческое имя, переводится как «возвратившись домой». В детстве любит учиться. Во взрослом возрасте становится прямолинейным.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится верным.
Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится решительным.
Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве тихая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.
Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве воспитана. Во взрослом возрасте становится искренней.
Татьяна — древнегреческое происхождение, значит «устраивать». В детстве упряма. Во взрослом возрасте становится активной.
Ульяна — латинское имя, переводится как «счастье». В детстве спокойная. Во взрослом возрасте становится упорной.
День ангела 28 сентября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает, дарит силы, мир в сердце и ведет по доброй дороге.
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Искренне поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, Божьего благословения и исполнения самых заветных мечтаний.
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С Днем ангела! Пусть в жизни будет больше светлых дней, искренних людей, радостных событий и поводов благодарить Бога.
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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, защищал от всего недоброго и помогал в каждом деле.
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С Днем ангела! Пусть в душе царят мир и гармония, в доме — любовь и достаток, а в жизни — счастье, здоровье и Божья благодать.