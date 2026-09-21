День ангела 28 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 28 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 28 сентября

28 сентября 2026 поздравьте с именинами Вячеслава, Валентина, Георгия, Ивана, Кирилла, Макара, Марка, Нестора, Александра, Федора, Анну, Марию, Татьяну, Ульяну.

Вячеслав — старославянское происхождение, означает «великая слава». В детстве любознательный. Во взрослом возрасте становится честным.

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Валентин — латинское имя, переводится как «здоровый». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится нерешительным.

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Георгий — древнегреческие корни, толкуется как «земледелец». В детстве честолюбив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Кирилл — древнегреческое имя, переводится как «владыка». В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве честный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

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Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Нестор — древнегреческое имя, переводится как «возвратившись домой». В детстве любит учиться. Во взрослом возрасте становится прямолинейным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится верным.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве тихая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве воспитана. Во взрослом возрасте становится искренней.

Татьяна — древнегреческое происхождение, значит «устраивать». В детстве упряма. Во взрослом возрасте становится активной.

Ульяна — латинское имя, переводится как «счастье». В детстве спокойная. Во взрослом возрасте становится упорной.

День ангела 28 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает, дарит силы, мир в сердце и ведет по доброй дороге.

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, Божьего благословения и исполнения самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела! Пусть в жизни будет больше светлых дней, искренних людей, радостных событий и поводов благодарить Бога.

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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, защищал от всего недоброго и помогал в каждом деле.

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С Днем ангела! Пусть в душе царят мир и гармония, в доме — любовь и достаток, а в жизни — счастье, здоровье и Божья благодать.

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