- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 28 января: кого и как поздравлять с именинами
28 января 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 28 января
28 января 2026 поздравьте с именинами Владимира, Георгия, Ольгу.
Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, дружелюбным.
Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве умен, склонен жить в выдуманном мире. Во взрослом возрасте становится эмоциональным, ранимым.
Ольга — скандинавские корни, толкуется как «праздники». В детстве упорная, мягкая. Во взрослом возрасте становится отзывчивой, всегда поможет в трудную минуту.
День ангела 28 января — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя, дарит покой в сердце, радость в душе и светлые моменты в жизни. Хочу, чтобы каждый день был наполнен теплом, улыбками и добром.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и вдохновлял на великие дела. Пусть жизнь будет щедрой на счастье, здоровье и гармонию.
***
Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом, оберегает от невзгод и дарит свет даже в самые темные дни. Желаю тепла в душе, радости в сердце и осуществления самых сокровенных мечтаний.
***
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел всегда подсказывает правильные решения, предохраняет от всех бед и наполняет твою жизнь счастьем, любовью и благополучием. Хочу, чтобы каждый день приносил маленькие чудеса.
***
Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает твою дорогу, дарит покой и уверенность в завтрашнем дне. Желаю здоровья, радости, вдохновения и чтобы каждый момент жизни был светлым и теплым.