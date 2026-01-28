День ангела 28 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 января, день ангела / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 28 января

28 января 2026 поздравьте с именинами Владимира, Георгия, Ольгу.

Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, дружелюбным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве умен, склонен жить в выдуманном мире. Во взрослом возрасте становится эмоциональным, ранимым.

Реклама

Ольга — скандинавские корни, толкуется как «праздники». В детстве упорная, мягкая. Во взрослом возрасте становится отзывчивой, всегда поможет в трудную минуту.

День ангела 28 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя, дарит покой в сердце, радость в душе и светлые моменты в жизни. Хочу, чтобы каждый день был наполнен теплом, улыбками и добром.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и вдохновлял на великие дела. Пусть жизнь будет щедрой на счастье, здоровье и гармонию.

Реклама

***

Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом, оберегает от невзгод и дарит свет даже в самые темные дни. Желаю тепла в душе, радости в сердце и осуществления самых сокровенных мечтаний.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел всегда подсказывает правильные решения, предохраняет от всех бед и наполняет твою жизнь счастьем, любовью и благополучием. Хочу, чтобы каждый день приносил маленькие чудеса.

Реклама

***

Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает твою дорогу, дарит покой и уверенность в завтрашнем дне. Желаю здоровья, радости, вдохновения и чтобы каждый момент жизни был светлым и теплым.