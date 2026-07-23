День ангела 29 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой 29 июля день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 29 июля

29 июля 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Константина, Николая, Михаила, Александра, Алексея, Остапа, Романа.

Анатолий — древнегреческое происхождение, означает «житель Анатолии». В детстве весел, позитивен. Во взрослом возрасте становится застенчивым.

Константин — латинское имя, переводится как «устойчивый». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

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Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве непоколебим, замкнут. Во взрослом возрасте становится общительным.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве воспитан, добр. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве энергичный, смелый. Во взрослом возрасте становится решительным.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве активный, веселый. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Остап — древнегреческое происхождение, означает «твердый». В детстве любит загадки, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Роман — латинское имя, переводится как «римский гражданин». В детстве наблюдательный, имеет острый ум. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым.

День ангела 29 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, дарит здоровье, мир, счастье и исполнение самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела! Желаю света в душе, гармонии в сердце, радости в каждом дне и Божьей милости. Пусть ангел-хранитель ведет тебя по пути добра и удачи.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть жизнь будет исполнена тепла, любви, искренних людей и счастливых моментов, а ангел всегда защищает и поддерживает.

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С Днем ангела! Пусть небесный покровитель помогает преодолевать все трудности, дарит силы, вдохновение и уверенность, а каждый день приносит хорошие новости.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного уюта, счастливой судьбы и неисчерпаемой веры в лучшее. Пусть ангел всегда оберегает тебя!

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