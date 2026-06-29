День ангела 29 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 29 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 29 июня

29 июня 2026 года поздравьте с именинами Павла, Петра.

Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве отзывчивый, дружелюбный, общительный. Во взрослом возрасте становится замкнутым, спокойным, трудолюбивым.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве смелый, энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, решительным, упрямым.

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День ангела 29 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, ведет светлыми путями и наполняет сердце спокойствием и верой. Желаю здоровья, внутренней гармонии и ежедневных маленьких чудес, делающих жизнь особой.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель будет рядом в каждый момент жизни, поддерживает в сложные времена и радуется вместе с тобой в счастливые. Пусть судьба дарит добрых людей, искренние эмоции и воплощение самых сокровенных мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный защитник всегда держал тебя под своим крылом, даря покой, силу и вдохновение. Пусть в сердце живет свет, а в жизни царят любовь, достаток и благополучие.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой телохранитель невидимо ведет тебя правильными путями, отводит от тревог и наполняет каждый день теплом. Желаю счастливых событий, искренних улыбок и уверенности в завтрашнем дне.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покров всегда будет рядом, оберегая от бед и наполняя жизнь светом и добром. Пусть каждый день приносит новые возможности, радость и душевный уют.

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