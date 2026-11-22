Какой день ангела 29 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 29 ноября

29 ноября 2026 поздравьте с именинами Валериана, Даниила, Дениса, Ивана, Николая, Сергея.

Валериан — имеет латинские корни, означает «быть сильным», «здоровым», «мощным». В детстве Валериан обычно любознательный, активный и самостоятельный мальчик. Во взрослом возрасте отличается целеустремленностью, выдержкой и ответственностью.

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Даниил — древнееврейское происхождение и переводится как «Бог — мой судья». В детстве Даниил часто бывает спокойным, дружелюбным и любознательным. Во взрослом возрасте обычно здравомыслящий, уравновешенный и ответственный.

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Денис — происходит из древнегреческого языка, толкуется как «посвящённый Дионису». В детстве Денис часто энергичен, весел и общителен. Во взрослом возрасте обычно коммуникабельный, оптимистичный и созидательный.

Иоанн — имеет древнееврейские корни и означает «Бог милостивый». В детстве Иван часто добр, искренний и открытый мальчик. Во взрослом возрасте отличается трудолюбием, надежностью и преданностью семье.

Николай — имя греческого происхождения, означает «победитель народов». В детстве Николай часто любознательный, сообразительный и общительный. Во взрослом возрасте обычно ответственный, упорный и практичный.

Сергей — имеет латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве Сергей часто дружелюбный, отзывчивый и подвижный мальчик. Во взрослом возрасте обычно самостоятельный, ответственный и коммуникабельный.

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День ангела 29 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренних людей рядом, семейного уюта и много поводов для радости. Пусть каждый день приносит хорошие новости, приятные встречи и исполнение заветных мечтаний!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда хватало любви, тепла и счастливых моментов. Пусть ангел-хранитель бережет тебя от всего злого, дарит силы и уверенность в собственных силах. Пусть в доме царят мир и изобилие, в сердце живет надежда, а рядом будут люди, с которыми хочется делить самые лучшие мгновения в жизни.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегает от тревог и помогает находить выход из любых ситуаций. Желаю, чтобы судьба была щедрой на приятные сюрпризы, жизнь дарила новые возможности, а каждый замысел осуществлялся легко. Здоровье тебе, счастья, благополучия, мира и безграничной любви!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит над тобой свои крылья, оберегает от беды и помогает в важные моменты. Желаю светлых мыслей, искренних улыбок, крепкого здоровья и гармонии в душе. Пусть в жизни будет как можно больше счастливых дней, а все молитвы находят отклик на небесах!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю Божьего благословения, крепкого здоровья, семейного благополучия и душевного равновесия. Пусть ангел-хранитель всегда защищает тебя от жизненных проблем, добавляет сил в сложные минуты и ведет к счастливому будущему. Пусть каждый день будет наполнен добром, любовью, приятными событиями и благодарностью за все хорошее, что есть в твоей жизни!

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