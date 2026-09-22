День ангела 29 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 29 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 29 сентября

29 сентября 2026 года поздравьте с именинами Ивана.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве дружелюбив, тих, воспитан, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится решительным, положительным, трудолюбивым, но часто неторопливым.

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День ангела 29 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает в сложные минуты и ведет светлой дорогой. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья, любви и исполнения самых заветных мечтаний!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда держал тебя под своим крылом, защищал от всего недоброго и помогал находить правильный путь. Пусть в жизни будет больше радостных событий, добрых людей, теплых встреч и поводов улыбаться!

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С Днем ангела! Пусть небесный покровитель хранит тебя на каждом шагу, дарит силы, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Желаю мира в душе, уюта в сердце, благополучия в доме и многих счастливых лет рядом с дорогими людьми!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, тихо оберегал от всего зла и помогал преодолевать любые трудности. Пусть каждый день приносит хорошие новости, искренние улыбки, тепло родных и много светлых и счастливых моментов!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в жизни всегда будет место радости, любви, добра и маленьких чудес. Желаю крепкого здоровья, мира, душевной гармонии и исполнения желаний. Пусть ангел-хранитель всегда ведет правильной дорогой и хранит тебя и твоих близких!

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