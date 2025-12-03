- Дата публикации
День ангела 3 декабря: кого и как поздравлять с именинами
3 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 3 декабря
3 декабря 2025 поздравьте с именинами Андрея, Гаврила, Георгия, Ивана, Николая, Федора.
Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве смелый, энергичный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Гаврила — древнееврейское имя, переводится как “Бог — моя сила”. В детстве стабилен, носит твердый характер. Во взрослом возрасте становится амбициозным.
Георгий — древнегреческие корни, толкуется как “земледелец”. В детстве яркий, подвижный. Во взрослом возрасте становится целенаправленным.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, скромный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве робок, воспитан. Во взрослом возрасте становится решительным.
День ангела 3 декабря — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод и направлял на путь радости и добра. Пусть жизнь будет полна света, тепла и гармонии, а сердце чувствует покой и счастье каждый день.
***
С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда подсказывает правильные решения, защищает от неприятностей и дарит силы для новых начинаний. Желаю тебе мира в душе, благополучия в доме и безграничной радости в сердце.
***
Поздравляю с праздником Ангела! Желаю, чтобы этот день напоминал тебе о поддержке небесных сил, а жизнь была наполнена светлыми моментами, теплом друзей и любовью близких. Пусть удача сопровождает во всех делах, а сердце всегда радуется.
***
С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя от всего плохого, помогает осуществлять мечты и оберегает душевное спокойствие. Желаю здоровья, тепла, гармонии и безграничного счастья на каждый день.
***
Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть каждый миг твоей жизни будет на попечении ангела, пусть он наполняет твое сердце светом, поддерживает в трудные минуты и вдохновляет на добрые дела. Желаю тебе радости, любви и искреннего благополучия.