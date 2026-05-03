День ангела 3 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 3 мая, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 3 мая

3 мая 2026 поздравьте с именинами Тимофея, Петра.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве спокоен, вежлив, сдержан и уравновешен. Во взрослом возрасте становится надежным и верным, умеющим создать вокруг себя атмосферу уюта.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве тихий, нежный, часто имеющий женские черты характера, но дружелюбный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, трудолюбивым, решительным.

День ангела 3 мая — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от всего плохого, добавляет силы в сложные моменты и вдохновляет на добрые дела. Желаю мира в душе, тепла в сердце и радости в каждом дне.

С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель ведет тебя по светлым путям жизни, помогает принимать правильные решения и дарит веру в себя. Пусть в твоей жизни будет больше счастья, любви и искренних людей рядом.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда стоит за твоим плечом, защищает от неурядиц и наполняет твою жизнь спокойствием, гармонией и благополучием. Пусть сбываются все добрые мечты.

С праздником твоего ангела-хранителя! Желаю, чтобы небеса щедро благословляли тебя, даря здоровье, удачу и вдохновение. Пусть каждый день доставляет радость, а сердце всегда находит повод для улыбки.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом в каждом шагу твоей жизни. Желаю тебе света, любви, внутренней силы и исполнения самых заветных желаний.

