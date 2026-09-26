День ангела 3 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 3 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 3 октября

3 октября 2026 поздравьте с именинами Антона, Дениса, Ивана, Павла, Петра.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве коммуникабельный, энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным, дружелюбным.

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Денис — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Дионису». В детстве подвижный, добрый. Во взрослом возрасте становится общительным, трудолюбивым.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, целеустремленным.

Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве ласковый, нежный. Во взрослом возрасте становится сентиментальным, романтичным.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве хороший, тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, решительным.

День ангела 3 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 3 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод, помогал в трудные минуты и вел по дороге счастье. Пусть в жизни будет много света, любви, радости и добрых людей.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель хранит тебя и твоих родных, дарит силы, надежду и душевное спокойствие. Желаю крепкого здоровья, исполнения желаний и как можно больше счастливых дней.

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С Днем ангела! Желаю мира в душе, тепла в сердце и благополучия в доме. Пусть судьба дарит приятные встречи и радостные события, а ангел-хранитель защищает от всего недоброго.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда будет за плечами, подсказывает верный путь и помогает преодолевать все трудности. Желаю здоровья, добра, любви, изобилия и исполнения самых заветных мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Хочу, чтобы каждый день приносил хорошие новости, искренние улыбки и поводы для радости. Пусть рядом будут люди, которые любят и ценят, а ангел-хранитель невидимо оберегает на каждом шагу.

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