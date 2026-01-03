ТСН в социальных сетях

День ангела 3 января: кого и как поздравлять с именинами

3 января 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня, 3 января, день ангела

Какой сегодня, 3 января, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 3 января

3 января 2026 поздравьте с именинами Гордия, Ирину.

Гордей — древнегреческое происхождение, означает “быстрый”. В детстве общителен, умеет шутить, энергичен и настойчив. Во взрослом возрасте становится самостоятельным, всегда качественно выполняет свою работу.

Ирина — древнегреческое имя, переводится как “дарящая мир и покой”. В детстве уравновешенная, спокойная, общительная, но имеет ограниченный круг друзей. Во взрослом возрасте становится мечтательной, несколько рассеянной.

День ангела 3 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 3 января — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя, даровал покой и уверенность, а жизнь была полна света, тепла и счастливых мгновений.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя верным путем, вдохновляет на добрые дела и оберегает от всяких невзгод. Желаю гармонии в душе и радости в сердце.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и вдохновлял на великие и светлые начинания. Пусть каждый день дарит тебе добро и тепло.

***

Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель оберегает твою душу, дарит покой и уверенность, а жизнь будет наполнена счастьем, добротой и приятными сюрпризами.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда подсказывал правильный путь, защищал от печали и неудач, а сердце оставалось светлым и открытым для радости, любви и добрых людей.

