День ангела 30 мая: кого и как поздравлять с именинами

30 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 30 мая

30 мая 2024 поздравьте с именинами Василия и Якова.

Василий – древнегреческое имя, которое означает "царь". В детстве спокоен, чем очень сильно отличается от более активных сверстников. Во взрослом возрасте становится приятным в общении, дружелюбным.

Яков — имеет древнееврейские корни, переводится как "второй по рождению". В детстве рассудительный и практичный. Во взрослом возрасте становится настоящим жизнелюбом, который с легкостью заводит новых друзей.

День ангела 30 мая – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 30 мая – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Pexels

С днем ангела тебя! Этот день – напоминание о том, что рядом всегда есть невидимая опека и поддержка. Желаю, чтобы твой ангел всегда вдохновлял тебя на добрые поступки, дарил надежду в трудные времена и наполнял твою жизнь светом и радостью.

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Сегодня особый день – твой день ангела, и я хочу пожелать тебе, чтобы каждый момент был наполнен любовью и счастьем. Пусть покровитель ведет тебя путями успеха и благополучия, а твое сердце всегда остается открытым для новых свершений.

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день принесет тебе радость и свет, которым ты щедро делишься со всеми вокруг. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех бед и наполняет твою жизнь миром и гармонией.

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