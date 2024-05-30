День ангела 30 мая: кого и как поздравлять с именинами

30 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 30 мая
30 мая 2024 поздравьте с именинами Василия и Якова.
Василий – древнегреческое имя, которое означает "царь". В детстве спокоен, чем очень сильно отличается от более активных сверстников. Во взрослом возрасте становится приятным в общении, дружелюбным.
Яков — имеет древнееврейские корни, переводится как "второй по рождению". В детстве рассудительный и практичный. Во взрослом возрасте становится настоящим жизнелюбом, который с легкостью заводит новых друзей.
День ангела 30 мая – душевные поздравления в прозе и стихах
С днем ангела тебя! Этот день – напоминание о том, что рядом всегда есть невидимая опека и поддержка. Желаю, чтобы твой ангел всегда вдохновлял тебя на добрые поступки, дарил надежду в трудные времена и наполнял твою жизнь светом и радостью.
***
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
Сегодня особый день – твой день ангела, и я хочу пожелать тебе, чтобы каждый момент был наполнен любовью и счастьем. Пусть покровитель ведет тебя путями успеха и благополучия, а твое сердце всегда остается открытым для новых свершений.
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
***
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день принесет тебе радость и свет, которым ты щедро делишься со всеми вокруг. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех бед и наполняет твою жизнь миром и гармонией.
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