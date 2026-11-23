Какой день ангела 30 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 30 ноября

30 ноября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Ивана.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве коммуникабельный, общительный, энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным, целеустремленным.

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Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тих, спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

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День ангела 30 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 30 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, помогает находить правильный путь и дарит силы преодолевать любые трудности. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний!

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С Днем ангела! Пусть в жизни всегда будет место для радости, любви, приятных неожиданностей и хороших новостей. Желаю, чтобы каждый день приносил новые возможности, сердце было полно тепла, а ангел-хранитель без устали защищал тебя и твою семью. Счастья, мира и благополучия!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживает в сложные минуты, оберегает от ошибок и ведет по пути добра. Желаю здоровья, гармонии, довольства, семейного уюта и любви. Пусть судьба дарит много поводов для улыбок, а все благие замыслы воплощаются в жизнь!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный защитник был надежной опорой, отводил от тебя беду и помогал во всех начинаниях. Пусть жизнь будет щедрой на счастливые события, приятные встречи, искреннюю любовь и благополучие. Мира, здоровья и Божьего благословения!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день принесет много приятных слов, теплых объятий и хорошего настроения. Желаю, чтобы в душе всегда царило спокойствие, в доме — уют и достаток, а рядом были люди, которые любят, ценят и поддерживают. Пусть ангел-хранитель хранит каждый твой шаг, а жизнь каждый день дарит счастливые мгновения!

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