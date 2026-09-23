День ангела 30 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 30 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 30 сентября

30 сентября 2026 поздравьте с именинами Вячеслава, Василия, Григория, Леонида, Матвея, Михаила, Александра, Алексея, Петра, Семена, Александру.

Вячеслав — старославянское происхождение, означает «великая слава». В детстве любознательный. Во взрослом возрасте становится бескомпромиссным.

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Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве дружелюбив. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

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Григорий — древнегреческие корни, толкуется как «бодрый». В детстве наивный. Во взрослом возрасте становится открытым.

Леонид — древнегреческое происхождение, означает «подобный льву». В детстве носит жесткий характер. Во взрослом возрасте становится лидером.

Матвей — древнееврейское имя, переводится как «дар от Бога». В детстве скромный. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется как «кто как Бог». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

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Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится общительным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Семен — древнееврейское происхождение, означает «услышанный Богом в молитве». В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится искренним.

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Александра — древнегреческое имя, переводится как «защитница». В детстве подвижная. Во взрослом возрасте становится самостоятельной.

День ангела 30 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 30 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от всего недоброго и помогал находить верный путь. Пусть в жизни будет много счастья, любви и светлых моментов!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель защищает тебя от невзгод, дарит силы преодолевать трудности и ведет навстречу мечтам. Желаю здоровья, мира, добра и душевного тепла!

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С Днем ангела! Хочу, чтобы каждый день приносил приятные новости, радостные встречи и новые поводы для улыбки. Пусть рядом всегда будут искренние люди, а в сердце живут любовь и гармония.

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Поздравляю с именинами! Пусть ангел всегда держит тебя под своим крылом, отводит все беды и помогает в важные моменты. Желаю крепкого здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний!

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В День ангела желаю тебе света в душе, покоя в сердце и счастья в каждом дне. Пусть судьба дарит много добрых событий, а ангел-хранитель никогда не оставляет без своей поддержки.

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