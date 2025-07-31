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День ангела 31 июля: кого и как поздравлять с именинами
31 июля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 31 июля
31 июля 2025 поздравьте с именинами Антона, Арсения, Василия, Владимира, Георгия, Дениса, Ивана, Иосифа, Константина, Максима, Николая, Сергея, Степана, Анну, Елизавета.
Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве радостный, громкий. Во взрослом возрасте становится изобретательным, креативным.
Арсений — древнегреческое имя, переводится как “зрелый”. В детстве импульсивный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится амбициозным, консервативным.
Василий — древнегреческие корни, толкуется как “царь”. В детстве добрый, жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, флегматичным.
Владимир — старогерманское происхождение, означает “владеющий миром”. В детстве неконфликтный, спокойный.
Георгий — древнегреческое имя, переводится как “земледелец”. В детстве яркий, динамичный. Во взрослом возрасте становится шутником, решительным.
Денис — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Дионису”. В детстве непоседлив, энергичен. Во взрослом возрасте становится общительным, добродушным.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве непредсказуем, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, добродушным.
Иосиф — древнееврейское имя, переводится как “пусть Бог вознаградит”. В детстве самостоятельный, любящий свободу. Во взрослом возрасте становится эмоциональным, хотя во главу угла всегда ставит разум.
Константин — латинские корни, толкуется как “устойчивый”. В детстве надежен, постоянен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целеустремленным.
Максим — латинское происхождение, означает “величайший”. В детстве открыт, кроток. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, влюбчивым.
Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве непоколебим, спокоен. Во взрослом возрасте не выносит обман, остро реагирует на несправедливость.
Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве внимательный, чувствительный. Во взрослом возрасте становится заботливым, справедливым.
Степан — древнегреческое происхождение, означает “венец”. В детстве добрый, не запоминающий обиды. Во взрослом возрасте становится искренним, терпеливым.
Анна — древнееврейское имя, переводится как ”благая”. В детстве нежная, преданная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, дружелюбным.
Елизавета — древнееврейские корни, толкуется как “Божья клятва”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию, любознательная. Во взрослом возрасте становится слегка замкнутым, сентиментальным.
День ангела 31 июля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда стоял на страже твоего счастья, здоровья и мира в душе. Пусть в сердце живет вера, в доме благополучие, а на пути встречаются только искренние люди и светлые события.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть святое имя, которое ты носишь, будет источником силы и вдохновения. Желаю гармонии в сердце, уверенности в действиях и Божьей милости в каждом новом дне твоей жизни.
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С Днем ангела тебя! Пусть твой охранник всегда ведет тебя по правильному пути, отводит беды и приносит в твою жизнь свет, тепло и добрых людей. Желаю, чтобы душа твоя всегда оставалась светлой, а сердце наполнено любовью.
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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник оберегает тебя в любой момент жизни. Пусть в твоем сердце всегда будет покой, а в жизни радость, любовь и гармония.
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В День твоего небесного покровителя хочу пожелать, чтобы жизнь твоя была наполнена содержанием, добром и благословением. Пусть Ангел-хранитель помогает тебе осуществлять мечты, защищает от всего злого и придает силы, когда в них особенно нуждается.