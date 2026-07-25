День ангела 31 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 31 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 31 июля

31 июля 2026 поздравьте с именинами Антона, Арсения, Василия, Владимира, Георгия, Дениса, Ивана, Иосифа, Константина, Максима, Николая, Сергея, Степана, Анну, Елизавету.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве склонен к творчеству. Во взрослом возрасте становится чувствительным.

Арсений — древнегреческое имя, переводится как «зрелый». В детстве импульсивный. Во взрослом возрасте становится высокомерным.

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Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве общителен. Во взрослом возрасте становится хорошим.

Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве положительный. Во взрослом возрасте становится заботливым.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Денис — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Дионису». В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Иосиф — древнееврейское имя, переводится как «да Бог вознаградит». В детстве скрытный. Во взрослом возрасте становится замкнутым.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве благосклонен. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве весел. Во взрослом возрасте становится честолюбивым.

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Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве вежлив. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится общительным.

Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве хорошая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

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Елизавета — древнееврейские корни, толкуется как «Божья клятва». В детстве хорошо учится. Во взрослом возрасте становится снисходительной.

День ангела 31 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 31 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод, даровал силы, здоровье, счастье и душевное спокойствие.

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С Днем ангела! Пусть каждый день приносит радость, удачу и новые возможности, а ангел-хранитель ведет тебя по пути добра, любви и благополучия.

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, искренних людей рядом и неистощимой веры в свои силы. Пусть ангел всегда защищает и вдохновляет.

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С Днем ангела! Пусть в сердце всегда живет надежда, в доме царят мир и изобилие, а твой небесный покровитель помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю света, тепла, гармонии и счастливых моментов. Пусть ангел-хранитель хранит тебя, дарит мудрость, вдохновение и поддержку в каждой жизненной ситуации.

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