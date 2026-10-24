День ангела 31 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 31 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 31 октября

31 октября 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Артема, Василия, Всеволода, Демьяна, Ивана, Леонида, Николая, Александра, Алексея, Петра, Романа, Сергея, Степана, Федора, Якова.

Анатолий — древнегреческое происхождение, означает «житель Анатолии». В детстве изобретательный. Во взрослом возрасте становится бескорыстным.

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Артем — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Артемиде». В детстве уравновешен. Во взрослом возрасте становится спокойным.

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Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Всеволод — старославянское происхождение, означает «владеть миром». В детстве устойчив. Во взрослом возрасте становится рассудительным.

Демьян — латинское имя, переводится как «посвящённый Дамии». В детстве любознательный. Во взрослом возрасте становится общительным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Леонид — древнегреческое происхождение, означает «львиного рода». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится искренним.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится решительным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится честным.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Роман — латинские корни, толкуется как «житель Рима». В детстве весел. Во взрослом возрасте становится щедрым.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится активным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится тихим.

Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве слушается родителей. Во взрослом возрасте становится красноречивым.

День ангела 31 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 31 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

В День ангела желаю тебе Божьей опеки, светлых мыслей и неистощимой жизненной энергии. Пусть все добрые замыслы претворяются в жизнь, трудности быстро проходят, а рядом всегда будут люди, которые любят, ценят и поддерживают тебя.

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Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Пусть твой небесный защитник оберегает от тревог, придает мужество и вдохновляет на добрые дела. Желаю много счастливых моментов, душевного тепла, финансового благополучия и согревающей сердце любви.

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С Днем ангела! Пусть судьба будет щедрой на приятные события, искренние люди и счастливые встречи. Желаю здоровья на долгие годы, мира в душе, уюта в доме и исполнения желаний, о которых ты мечтаешь больше всего. Пусть ангел всегда держит тебя под своим крылом!

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Искренне поздравляю с именинами! Хочу, чтобы каждый день был наполнен смыслом, радостью и любовью. Пусть все тревоги остаются позади, в делах сопутствует успех, а небесный покровитель помогает сохранять веру в добро и в собственные силы.

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С Днем ангела! Пусть твой телохранитель всегда стоит на страже твоего счастья, защищает от бед и помогает уверенно идти вперед. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, искренних улыбок, теплых объятий и как можно больше поводов благодарить жизнь за каждый день!

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