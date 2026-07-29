День ангела 4 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 4 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 4 августа

4 августа 2026 поздравьте с именинами Андрея, Дениса, Дмитрия, Ивана, Константина, Кузьму, Михаила, Алексея, Семена, Дарью, Ирину.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве решительный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится отважным, трудолюбивым.

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Денис — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Дионису». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, имеет хорошо развитую фантазию.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве терпелив, сдержан. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, практичным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Константин — латинское имя, переводится как «устойчивый». В детстве справедлив, умерен. Во взрослом возрасте становится положительным, веселым.

Кузьма — древнегреческие корни, толкуется как «вселенная». В детстве решителен, смел. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, жизнерадостным.

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Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве воспитан, искренний. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве сильный, добрый. Во взрослом возрасте становится энергичным, трудолюбивым.

Семен — древнееврейские корни, толкуется как «услышанный Богом в молитве». В детстве рассудительный, скрытный. Во взрослом возрасте становится внимательным, честным.

Дарья — древнеперсидское происхождение, означает «победительница». В детстве аккуратная, спокойная. Во взрослом возрасте становится флегматичной, приветливой.

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Ирина — древнегреческое имя, переводится как «мир и покой». В детстве отзывчива, умеет сопереживать. Во взрослом возрасте становится рассеянной, мечтательной.

День ангела 4 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, дарит силы, здоровье и счастливые мгновения.

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С Днем ангела! Желаю мира в душе, радости в сердце, исполнения мечтаний и Божьего благословения на каждый день.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет наполнена любовью, добром, удачей, а ангел-хранитель всегда ведет правильным путем.

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С праздником! Пусть твой ангел всегда защищает от всех проблем, помогает преодолевать трудности и дарит вдохновение для новых свершений.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом, семейного уюта и безграничного счастья под надежным крылом твоего ангела.

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