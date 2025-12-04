День ангела 4 декабря: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 декабря, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 4 декабря

4 декабря 2025 поздравьте с именинами Василия, Геннадия, Дмитрия, Ивана, Николая, Александра, Алексея, Анастасию, Варвару, Екатерину, Киру, Юлию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве дружелюбный, жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится надежным другом.

Геннадий — древнегреческое имя, переводится как “потомок благородного происхождения”. В детстве оптимист, у него хорошо развита интуиция. Во взрослом возрасте становится активным.

Реклама

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как ”посвящённый Деметре”. В детстве коммуникабельный, приятный в общении. Во взрослом возрасте становится дипломатом.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве скромный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый, честный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Реклама

Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Анастасия — древнегреческое имя, переводится как “бессмертная”. В детстве творческая, бережливая. Во взрослом возрасте становится сентиментальной.

Варвара — латинские корни, толкуется как “чужеземка”. В детстве рассудительная, независимая. Во взрослом возрасте становится решительной.

Екатерина — древнегреческое происхождение, означает “вечно чистая”. В детстве энергичная, светлая. Во взрослом возрасте становится хорошей.

Реклама

Кира — древнегреческое имя, переводится как “госпожа”. В детстве уравновешенная, хорошая подруга. Во взрослом возрасте становится преданной.

Юлия — древнегреческие корни, толкуется как “кудрявая”. В детстве капризна, любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится настоящей домохозяйкой.

День ангела 4 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 декабря — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод и наполнял твою жизнь светом, радостью и теплом. Пусть каждый день приносит мир в сердце и счастье в душе.

***

Реклама

С днем ангела! Пусть твой ангел всегда ведет тебя по правильному пути, дарит силы в трудные моменты и вдохновляет на добрые поступки. Желаю здоровья, благополучия и безграничной гармонии во всех областях жизни.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть свет твоего покровителя освещает твои будни, оберегает от неприятностей и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты. Пусть каждый миг будет полон любви, радости и тепла.

***

Реклама

С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда вдохновлял на добрые дела, оберегал от сомнений и неприятностей. Пусть жизнь дарит только светлые эмоции, искренние улыбки и отличные встречи.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть ангел рядом оберегает тебя в каждом шагу, помогает обретать счастье даже в мелочах и вдохновляет на новые начинания. Желаю тепла в сердце, света в душе и радости в каждом дне.