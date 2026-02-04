День ангела 4 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 4 февраля

4 февраля 2026 поздравьте с именинами Андрея, Аркадия, Бориса, Василия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Кирилла, Михаила, Николая, Александра, Алексея, Петра, Сергея, Федора, Анну, Екатерину.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве целенаправленный. Во взрослом возрасте становится отважным.

Аркадий — древнегреческое имя, переводится как «житель Аркадии». В детстве хороший. Во взрослом возрасте стремится к гармонии.

Борис — древнеперсидские корни, толкуется как «наследник». В детстве упрям. Во взрослом возрасте становится волевым.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве решителен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве порядочный. Во взрослом возрасте становится честолюбивым.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве общителен. Во взрослом возрасте становится прямолинейным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Кирилл — древнегреческое имя, переводится как «владыка». В детстве носит противоречивый характер. Во взрослом возрасте становится упорным.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве душа компании. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве весел. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится темпераментным.

Сергей — латинское имя, переводится как «знатный». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится смелым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Анна — древнееврейское происхождение, означает «блага». В детстве дружелюбна. Во взрослом возрасте становится решительным.

Екатерина — древнегреческое имя, переводится как «вечно чистая». В детстве любит учиться. Во взрослом возрасте становится активным.

День ангела 4 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 февраля — душевные поздравления в прозе

С Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом — оберегает от тревог, подсказывает правильный путь и наполняет сердце светом, верой и покоем. Желаю благополучия, любви и гармонии в каждом дне.

***

Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель ежесекундно держит тебя под своим крылом, дарит силы в трудные минуты и вдохновляет на добрые дела. Пусть жизнь будет щедрой на счастье, теплые встречи и светлые надежды.

***

С Днем твоего небесного покровителя! Пусть он ведет тебя сквозь все испытания с мудростью и любовью, оберегает душу от уныния, а дом — от всякой беды. Желаю внутреннего покоя, радости и исполнения самых сокровенных мечтаний.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для чуда, искренней радости и добрых людей. Пусть ангел-хранитель помогает принимать правильные решения и наполняет сердце светом и теплом.

***

С именинами! Желаю, чтобы твой ангел никогда не уставал тебя оберегать, а ты всегда чувствовал его поддержку в каждом шагу. Пусть судьба будет ласкова, жизнь — наполненным смыслом, а сердце — благодарностью и любовью.