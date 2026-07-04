День ангела 4 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 4 июля

4 июля 2026 поздравьте с именинами Андрея, Богдана, Дмитрия, Марка, Николая, Михаила, Алексея, Федора, Анастасию, Марию, Марту, Александру, Ольгу, Татьяну.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве душа компании. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.

Богдан — старославянское имя, переводится как «Богом настоящее». В детстве открыт. Во взрослом возрасте становится холодным.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве хочет быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится ревнивым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве не выносит несправедливости. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

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Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве трудолюбивый. Во взрослом возрасте берет ответственность на себя.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Анастасия — древнегреческие корни, толкуется как «бессмертная». В детстве веселая. Во взрослом возрасте становится уравновешенной.

Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве хорошая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

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Марта — древнеарамейское имя, переводится как «хозяйка». В детстве прямолинейна. Во взрослом возрасте становится решительной.

Александра — древнегреческие корни, толкуется как «защитница». В детстве смелая. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе.

Ольга — скандинавское происхождение, означает «священная». В детстве вдумчивая. Во взрослом возрасте становится серьезной.

Татьяна — древнегреческое имя, переводится как «управительница». В детстве целенаправленная. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.

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День ангела 4 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, добавляет силы в сложные моменты и вдохновляет на добрые дела. Желаю внутреннего покоя, искренних людей рядом и света на каждом шагу твоей жизни.

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С Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе особую теплоту и защиту сверху. Желаю, чтобы в сердце всегда жила вера, в мыслях ясность, а в жизни гармония, радость и благополучие.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель каждый день ведет тебя по правильной дороге, помогает принимать мудрые решения и бережет от тревог. Пусть в твоей жизни будет больше светлых моментов, чем серых дней.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы небеса всегда были к тебе благосклонны, а судьба дарила приятные сюрпризы. Пусть рядом будут люди, которые поддерживают и вдохновляют, а сердце всегда находит повод для радости.

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Поздравляю с праздником твоего небесного покровителя! Пусть ангел-хранитель крепко держит над тобой свои крылья, защищая от всего плохого. Желаю здоровья, любви, душевного тепла и исполнения самых сокровенных мечтаний.

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