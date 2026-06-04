День ангела 4 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 4 июня

4 июня 2026 поздравьте с именинами Ивана, Назара, Петра, Софию, Марию, Марфу.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Назар — древнееврейское имя, переводится как «посвятивший себя Богу». В детстве подвижный, общительный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, целеустремленным.

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Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве спокоен, безопасен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, дружелюбным.

София — древнегреческое происхождение, означает «мудрость». В детстве упорная, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится ответственной, уверенной в себе.

Мария — древнееврейское имя, переводится как «возлюбленная». В детстве тихая, спокойная. Во взрослом возрасте становится хорошей, всегда придет на помощь.

Марфа — древнееврейские корни, толкуется как «хозяйка». В детстве прямолинейна, харизматична. Во взрослом возрасте становится активной, упорной.

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День ангела 4 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силу, мудрость и покой в сердце. Желаю светлых мыслей, искренних людей рядом и ежедневной радости в любой момент жизни.

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С Днем ангела! Пусть этот особенный день наполнит твою душу теплом и верой, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, подсказывая правильный путь и защищая от невзгод. Крепкого здоровья, любви и гармонии в жизни.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса всегда благословляют тебя, а твой ангел-хранитель поддерживает во всех начинаниях. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастливых моментов, чем забот, и больше света, чем тьмы.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный защитник ведет тебя по пути добра, помогает осуществлять мечты и оберегает от всего недоброго. Пусть в сердце всегда живет надежда, а рядом будут верные и искренние люди.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда стоял за плечом, поддерживал в сложные минуты и радовался твоим победам. Пусть жизнь будет наполнена любовью, миром, благополучием и счастьем.

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