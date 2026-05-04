День ангела 4 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 мая, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 4 мая

4 мая 2026 поздравьте с именинами Пелагея.

Пелагея — древнегреческое происхождение, означает «морское побережье». В детстве очаровательная, мечтательная, хорошо учится и обладает хорошим чувством юмора. Во взрослом возрасте становится терпеливой, глубоко переживает из-за неудач.

День ангела 4 мая — душевные поздравления в прозе

От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от всего плохого, добавляет силы в трудные моменты и вдохновляет на добрые дела. Желаю мира в душе, тепла в сердце и радости в каждом дне.

***

С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель ведет тебя по светлому пути, защищает от тревог и сомнений, а жизнь наполняется счастьем, любовью и гармонией. Пусть в твоем доме всегда царят уют и благополучие.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель ежедневно поддерживал тебя невидимым крылом, помогал во всех начинаниях и даровал веру в лучшее. Пусть в жизни будет больше света, чем тени, и больше радости, чем забот.

***

С праздником твоего небесного покровителя! Пусть ангел всегда стоит рядом, оберегает от невзгод и устремляет к счастливым событиям. Желаю здоровья, внутренней силы, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой защитник с неба всегда держит тебя на своем попечении, помогает находить правильные решения и дарит покой в сердце. Желаю светлого пути, любви, удачи и благодати Божией на каждом шагу.

