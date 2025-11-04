- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 4 ноября: кого и как поздравлять с именинами
4 ноября 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 4 ноября
4 ноября 2025 поздравьте с именинами Григория, Ивана, Илью, Николая, Александра, Симона, Степана.
Григорий — древнегреческое происхождение, означает “бодрый”. В детстве заботлив, уверен. Во взрослом возрасте становится импульсивным.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, вежливый. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Илья — древнееврейские корни, толкуется как “мой Бог Яхве”. В детстве мягкий, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится искренним.
Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Симон — древнееврейские корни, толкуется как “услышанный Господом”. В детстве улыбающийся, общительный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным.
Степан — древнегреческое происхождение, означает “венец”. В детстве неэмоциональный, тихий. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.
День ангела 4 ноября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал и направлял на верный путь, даровал покой в сердце и радость в каждом дне. Пусть жизнь будет наполнена теплом, добром и светом.
***
С днем ангела! Пусть твой ангел всегда стоит рядом, предохраняет от трудностей и помогает находить правильные решения. Желаю здоровья, счастья, внутренней гармонии и светлых моментов в жизни.
***
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный охранник вдохновляет на добрые дела, оберегает от неурядиц и дарит чувство покоя и радости каждый день. Желаю любви, счастья и исполнения самых заветных желаний.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы свет твоего ангела всегда озарял путь, даровал силу и вдохновение. Пусть сердце будет наполнено теплом, а дни — яркими и радостными событиями.
***
Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от беды, наполняет жизнь гармонией и радостью, а сердце — спокойствием и искренним счастьем. Пусть каждый день приносит добро, удачу и тёплые моменты.