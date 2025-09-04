День ангела 4 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 сентября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 4 сентября

4 сентября 2025 поздравьте с именинами Василия, Григория, Ивана, Михаила, Моисея, Николая, Александра, Афанасия, Павла, Петра, Степана, Федора, Елену.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве веселый и жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, хорошим другом.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “пристальное”. В детстве решителен, убедителен. Во взрослом возрасте становится благоразумным, способным к компромиссам.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, неторопливым.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает ”кто как Бог”. В детстве вежлив, спокоен. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.

Моисей — древнееврейское имя, переводится как “взяла его из воды”. В детстве послушный, добрый. Во взрослом возрасте становится нерешительным в принятии решений, усердным.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится самоуверенным, упрямым.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве смел, умен. Во взрослом возрасте становится честным, трудолюбивым.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как “бессмертный”. В детстве мягкий и добрый. Во взрослом возрасте становится усердным, неторопливым.

Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве способен к сочувствию, отзывчив. Во взрослом возрасте становится мужественным, носит твердый характер.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве податлив, нежен. Во взрослом возрасте становится хорошим организатором, целенаправленным.

Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве не умеет хитрить, уверен в своих способностях. Во взрослом возрасте становится невозмутимым, спокойным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, дружелюбным.

Елена — древнегреческое происхождение, означает “солнечный свет”. В детстве жизнерадостна и невероятно мила. Во взрослом возрасте становится упорной и категоричной.

День ангела 4 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 сентября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, оберегает от трудностей, вдохновляет на добрые дела и дарит силы для осуществления самых заветных мечтаний.

***

В день твоего ангела хочу пожелать миру в сердце, гармонии в душе и свете в каждом шагу. Пусть небесный покровитель всегда подсказывает верный путь и помогает во всех начинаниях.

***

С праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда обнимает тебя своими крыльями, защищая от жизненных бурь и направляя к счастью, благополучию и любви.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный охранник всегда был рядом, дарил уверенность в себе, защищал от невзгод и вдохновлял на прекрасные свершения.

***

В день твоего ангела пусть в твоей жизни всегда царят свет, вера и надежда. Желаю, чтобы небесный защитник поддерживал тебя в трудные минуты и радовался вместе с тобой в момент счастья.