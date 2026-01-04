День ангела 4 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 4 января

4 января 2026 поздравьте с именинами Артема, Дениса, Николая, Александра, Остапа, Павла, Семена, Станислава, Степана, Якова.

Артем — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Артемиде”. В детстве спокоен, уравновешен. Во взрослом возрасте становится упорным.

Денис — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Дионисию”. В детстве положительный, резвый. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится бескомпромиссным.

Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Остап — древнегреческое имя, переводится как “устойчивый”. В детстве любит приключения, проявляет интерес к загадкам. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится тактичным.

Семен — древнееврейское происхождение, означает “услышанный Богом в молитве”. В детстве хорошо развитую интуицию, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Станислав — старославянское имя, переводится как “прославиться”. В детстве носит уязвимый характер, часто плачет. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве коммуникабельный, эмоциональный. Во взрослом возрасте становится легким в общении.

Иаков — древнееврейское происхождение, означает “наступать по пятам”. В детстве красноречивый, яркий. Во взрослом возрасте становится заботливым.

День ангела 4 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель ежедневно держит тебя под своим крылом, оберегает от невзгод и ведет по пути света, благополучия и внутренней гармонии.

***

С праздником твоего ангела-хранителя! Пусть он всегда шепчет правильные решения, добавляет силы в сложные моменты и наполняет сердце верой, спокойствием и любовью.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел был всегда рядом — в радости и испытаниях, в тишине и счастливых мгновениях, оберегая твою душу и поддерживая на каждом шагу.

***

С Днем ангела! Пусть небесный защитник дарит тебе светлые мысли, счастливую судьбу и уверенность в завтрашнем дне, а жизнь будет наполнена теплом, добрыми людьми и приятными событиями.

***

Поздравляю с Днем ангела от всего сердца! Пусть твой покровитель всегда стоит на страже твоего счастья, помогает воплощать мечты и ведет к миру, радости и душевному благополучию.