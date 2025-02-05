День ангела 5 февраля: кого и как поздравлять с именинами

5 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 5 февраля

5 февраля 2025 поздравьте с именинами Антона, Макара, Михаила, Александру, Василису.

Антон – древнегреческое происхождение, означает "вступать в бой". В детстве яркий, веселый. Во взрослом возрасте становится лидером, стремится к самовыражению.

Макар — древнегреческое имя, переводится как "блаженный". В детстве честный, вежливый. Во взрослом возрасте становится добрым, здравомыслящим.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется "кто как Бог". В детстве воспитан, спокоен. Во взрослом возрасте становится справедливым, дружелюбным.

Александра – древнегреческое происхождение, означает "защитница". В детстве сильна и харизматична. Во взрослом возрасте становится резвой, мудрой.

Василиса – древнегреческое имя, переводится как "царица". В детстве положительная, сеющая добро. Во взрослом возрасте становится уравновешенным и спокойным.

День ангела 5 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 5 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Пусть твой Ангел-Хранитель всегда будет на страже твоего покоя, здоровья и благополучия! Желаю света в душе, любви в сердце и тепла в доме. Пусть этот день доставит радость, а жизнь наполняется счастливыми моментами!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда берег тебя, посылал счастливые возможности и помогал находить правильные решения. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, любовью и гармонией!

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В этот особый день пусть твой Ангел-Хранитель крепко держит тебя за руку и ведет по жизни с любовью и светом. Пусть в твоем доме царят уют, согласие и благополучие, а сердце всегда будет исполнено тепла и счастья.

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С Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель будет рядом в трудные моменты, прибавляет сил и вдохновения, а в радостные дни – возвышает твою душу еще выше. Желаю тебе здоровья, любви, мира и исполнения самых заветных мечтаний!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник всегда ведет тебя по правильному пути, защищает от всех бед и наполняет твое сердце светом и добром. Желаю благополучия, радости и гармонии в каждом дне!

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