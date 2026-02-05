- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 5 февраля: кого и как поздравлять с именинами
5 февраля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 5 февраля
5 февраля 2026 поздравьте с именинами Антона, Макара, Михаила, Василису, Александру.
Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве прост в общении, смел. Во взрослом возрасте становится ответственным.
Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитан, вежлив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Василиса — древнегреческое происхождение, означает «царица». В детстве положительная, добрая. Во взрослом возрасте становится общительным.
Александра — древнегреческое имя, переводится как «защитница». В детстве активная, смелая. Во взрослом возрасте становится харизматичной.
День ангела 5 февраля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, бережет от всего злого, подсказывает правильные решения и наполняет жизнь светом, миром и добром.
***
В День твоего ангела желаю душевного покоя, искренней радости и веры в себя. Пусть ангел-хранитель покрывает своими крыльями, оберегает в каждом шагу и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покров дарит силы преодолевать трудности, наполняет сердце любовью, а дом — теплом, согласием и благополучием.
***
С Днем ангела! Пусть твой охранник всегда подсказывает путь к счастью, защищает от невзгод и вдохновляет на свете поступки. Желаю мира в душе и гармонии в сердце.
***
В этот особый день желаю, чтобы твой ангел-хранитель был твоей опорой и надежной защитой. Пусть в жизни будет больше светлых дней, искренних людей и добрых известий.