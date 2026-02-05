День ангела 5 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 5 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 5 февраля

5 февраля 2026 поздравьте с именинами Антона, Макара, Михаила, Василису, Александру.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве прост в общении, смел. Во взрослом возрасте становится ответственным.

Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитан, вежлив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Василиса — древнегреческое происхождение, означает «царица». В детстве положительная, добрая. Во взрослом возрасте становится общительным.

Александра — древнегреческое имя, переводится как «защитница». В детстве активная, смелая. Во взрослом возрасте становится харизматичной.

День ангела 5 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 5 февраля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, бережет от всего злого, подсказывает правильные решения и наполняет жизнь светом, миром и добром.

***

В День твоего ангела желаю душевного покоя, искренней радости и веры в себя. Пусть ангел-хранитель покрывает своими крыльями, оберегает в каждом шагу и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покров дарит силы преодолевать трудности, наполняет сердце любовью, а дом — теплом, согласием и благополучием.

***

С Днем ангела! Пусть твой охранник всегда подсказывает путь к счастью, защищает от невзгод и вдохновляет на свете поступки. Желаю мира в душе и гармонии в сердце.

***

В этот особый день желаю, чтобы твой ангел-хранитель был твоей опорой и надежной защитой. Пусть в жизни будет больше светлых дней, искренних людей и добрых известий.