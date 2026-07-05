День ангела 5 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 5 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 5 июля

5 июля 2026 поздравьте с именинами Афанасия, Василия, Сергея, Степана, Варвару, Анну, Елизавету.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве спокоен, уравновешен. Во взрослом возрасте становится мягким и добрым.

Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве жизнерадостный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится осмотрительным, практичным.

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Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится смелым, справедливым.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве коммуникабельный, подвижный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, решительным.

Варвара — латинское имя, переводится как «иностранка». В детстве верна, предана. Во взрослом возрасте становится серьезной, властной.

Анна — древнееврейские корни, толкуется как «благая». В детстве спокойная, тихая. Во взрослом возрасте становится доброй, общительной.

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Елизавета — древнееврейское происхождение, означает «клятва Божия». В детстве справедливая, светлая. Во взрослом возрасте становится уравновешенной, живет амбициями.

День ангела 5 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 5 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от тревог и невзгод, дарит покой в сердце, мудрые решения и светлые мысли. Желаю, чтобы каждый день доставлял радость, любовь и ощущение внутренней гармонии.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель тихо и невидимо ведет тебя по правильному пути, отводит от всего злого и наполняет жизнь добром, теплом и счастливыми событиями. Пусть в душе твоей всегда живет вера и надежда.

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Поздравляю со светлым Днем ангела! Желаю, чтобы небеса щедро благословляли тебя здоровьем, любовью и удачей. Пусть рядом всегда будут искренние люди, а в сердце покой и уверенность в завтрашнем дне.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный защитник держит тебя под своим крылом, помогает преодолевать трудности и вдохновляет на новые свершения. Пусть в жизни будет больше света, радости и счастливых моментов.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом — в каждом решении, в любой момент, в каждой молитве. Желаю тебе любви, душевного уюта, благополучия и исполнения самых заветных мечтаний.

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