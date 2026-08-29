День ангела 5 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 5 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 5 сентября

5 сентября 2026 поздравьте с именинами Глеба, Давида, Захара, Максима, Алексея, Елизавета, Ираида, Раиса.

Глеб — скандинавское происхождение, означает «любимец Бога». В детстве дружелюбный, незлобивый. Во взрослом возрасте становится тактичным, иногда нерешительным.

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Давид — древнееврейское имя, переводится как «любимец». В детстве уравновешен, невозмутим. Во взрослом возрасте становится великодушным, вспыльчивым.

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Захар — древнееврейские корни, толкуется как «Божья память». В детстве добрый, искренний. Во взрослом возрасте становится упорным, но медленным.

Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве коммуникабельный, веселый. Во взрослом возрасте становится общительным, трудолюбивым.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве упорный, энергичный. Во взрослом возрасте становится добродушным, подвижным.

Елизавета — древнееврейские корни, толкуется как «Божья клятва». В детстве светлая, справедливая. Во взрослом возрасте становится сентиментальной, амбициозной.

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Ираида — древнегреческое происхождение, означает «богиня». В детстве никогда не сидит без дела, активна. Во взрослом возрасте становится заботливой, искренней.

Раиса — древнегреческое имя, переводится как «легкомысленная». В детстве манипулятивная, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится замкнутой в себе, отважной.

День ангела 5 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 5 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, здоровье, покой и ведет светлым путем.

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С Днем ангела! Желаю мира в душе, радости в сердце, добрых людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя от всего плохого, а каждый день приносит тепло, любовь и приятные моменты.

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С Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает уверенно идти к счастью.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия и Божьего благословения на каждый день.

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